Враг атакует со стороны Вышгорода. Есть погибшие гражданские

Оперативную информацию по ситуации в Киевской области – предоставляет Киевская областная государственная администрация. ФОТО: facebook.com

Самая сложная ситуация в Киевской области остается на отрезке Буча – Гостомель – Ирпень. Оккупанты несколько часов пытаются прорваться в столицу.

В Буче украинские воины остановили колонну вражеской техники. А на въезде в Вышгород наши бойцы отражают наступление агрессора, сообщает Киевская облгосадминистрация на своей странице в фейсбуке.

"К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке Вышгородского района, вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", – заявил глава облгосадминистрации Алексей Кулеба.

Точное количество жертв среди мирного населения еще устанавливается.

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