Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма

В подземном переходе Киева на ул. Крещатик, 28 разместили фотоснимки.

Кроме детей, животных и природы, на них изображены украинские политики, пишет "Сегодня".

На одном снимке есть даже фото 2-го и 4-го президентов Украины - Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Кто развесил иллюстрации, неизвестно.

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Подземный переход на Крещатике, где продолжается выставка, открыли в октябре прошлого года. Закрыли переход на реконструкцию в 2016-м. Не работал он 4 года. Обновленный переход имеет указатели, схему города и дорожки для слабовидящих.