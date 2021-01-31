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воскресенье, 31 января 2021 19:15

Подземный переход возле ЦУМа превратили в галерею
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В подземном переходе на Крещатике открыли выставку работ украинских фотографов From Ukraine with love - "С Украиной с любовью".

"Художественный переход" - это новое арт-пространство, созданное возле ЦУМа на ул. Крещатик, 38, пишет "Вечерний Киев".

Организаторы выставки из творческого объединения "Развитие фотографа" решили сделать максимально широкую и положительную тему для старта проекту.
Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

"Ключевые слова Украину и любовь - это любовь к жизни, к миру, к родной стране, к ее красот и людям. Эта выставка - послание ко всему миру от нашей маленькой и большой страны. Люди, которых мы любим, безумной красоты пейзажи, картины городов и сел, жанр и портрет", - отметили авторы экспозиции.

Локация выставки - центр города - выбрана не случайно. Организаторы объяснили: там бывает много иностранцев, поэтому послание, которое они заложили в смысл экспозиции, услышат.

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"С Украиной с любовью" является первой экспозицией в этом арт-пространстве. Если не будет случаев вандализма, запланированы и другие выставки.

Выставка доступна круглосуточно до 20 февраля 2021 года. На ней представлены более 40 работ.

Подземный переход на Крещатике, где стартовала выставка, открыли в октябре прошлого года. Закрыли переход на реконструкцию в 2016-м. Не работал он 4 года. Обновленный переход имеет указатели, схему города и дорожки для слабовидящих.

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