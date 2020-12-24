Возле больнице умер мужчина. Тело, прикрытое пленкой, лежало на дороге

В четверг утром, 24 декабря, возле больницы в Дарницком районе Киева умер мужчина. По предварительным данным, смерть не была насильственной. Детали произошедшего выясняет полиция.
Умерший работал дворником, пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимный источник.
"Человеку внезапно стало плохо. Он скончался до прибытия врачей. Причины смерти установит экспертиза", - сказал собеседник.
В сообществе "Киев Оперативный" отметили, что тело мужчины некоторое время просто лежало на улице прикрыто пленкой на глазах у прохожих.
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В Голосеевском районе столицы на ул. Саперно-Слободская, 22, с 24-го этажа выбросился мужчина. Тело погибшего обнаружили в воскресенье, 6 декабря.
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