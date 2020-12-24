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четверг, 24 декабря 2020 13:09

Возле больнице умер мужчина. Тело, прикрытое пленкой, лежало на дороге

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В четверг утром, 24 декабря, возле больницы в Дарницком районе Киева умер мужчина. По предварительным данным, смерть не была насильственной. Детали произошедшего выясняет полиция.

Умерший работал дворником, пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимный источник.

Автор: "Киев Оперативный"
  Причину смерти мужчины установит экспертиза
Причину смерти мужчины установит экспертиза

"Человеку внезапно стало плохо. Он скончался до прибытия врачей. Причины смерти установит экспертиза", - сказал собеседник.

В сообществе "Киев Оперативный" отметили, что тело мужчины некоторое время просто лежало на улице прикрыто пленкой на глазах у прохожих.

 

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В Голосеевском районе столицы на ул. Саперно-Слободская, 22, с 24-го этажа выбросился мужчина. Тело погибшего обнаружили в воскресенье, 6 декабря.

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Дата
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