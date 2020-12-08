Нашли тело мужчины, который выбросился с 24-го этажа (18+)

В Голосеевском районе столицы на ул. Саперно-Слободская, 22, с 24-го этажа выбросился человек.

Тело погибшего обнаружили в воскресенье, 6 декабря, примерно в 22:00, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

Автор: Obozrevatel Предсмертной записки не выявили

"Предварительно, мужчина покончил с собой. Записки обнаружено не было. Детали события и причины такого поступка устанавливают правоохранители", - рассказал источник.

По данному факту открыто уголовное производство.

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