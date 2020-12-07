В шахте столичного лифта нашли мужчину

В Соломенском районе Киева на одном из строительных объектов мужчину нашли в шахте лифта.
Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
"Охранник нашел в шахте лифта неизвестного мужчину, на вид 45 лет, который, вероятно, туда упал с высоты", - говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в больницу.
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В Киеве, на ул. Митрополита Шептицкого, 24-В, оборвался трос лифта. На момент падения в лифте находился человек.
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