В шахте столичного лифта нашли мужчину

В шахту лифта мужчина, вероятно, упал с высоты. Фото: pixabay.com

В Соломенском районе Киева на одном из строительных объектов мужчину нашли в шахте лифта.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Охранник нашел в шахте лифта неизвестного мужчину, на вид 45 лет, который, вероятно, туда упал с высоты", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу.

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В Киеве, на ул. Митрополита Шептицкого, 24-В, оборвался трос лифта. На момент падения в лифте находился человек.