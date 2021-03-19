Вопрос остановки столичного транспорта может рассмотреть СНБО

19 марта Минздрав отнесло столицу в красною зону карантина. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В Киеве могут остановить движение общественного транспорта из-за попадания столицы в красною зону карантина.

Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, пишут "Вести".

По ее словам, обсуждение этого вопроса возможно на заседании СНБО, которое состоится 19 марта.

"Это (остановка транспорта. - Gazeta.ua) будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств для существования, поэтому такие вопросы нужно обсуждать внимательно. И я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", - сказала Верещук.

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С 20 марта в Киеве усиливают меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно. По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, общественный транспорт столицы останавливать не будут.