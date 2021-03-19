Вопрос остановки столичного транспорта может рассмотреть СНБО

 
Ексклюзивы
1/5
Водителей будут тестировать по-новому. Что было не так со старыми билетами
Водителей будут тестировать по-новому. Что было не так со старыми билетами
Просмотров: 270
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 153
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 729
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 126
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 630
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 846
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2880
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1476
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4464
Фото
Все фото
5
4
3
11
3
&quot;Позже можно было и женщину. Только гуманно &quot;- исполнитель заказного убийства рассказал шокирующие подробности
"Позже можно было и женщину. Только гуманно "- исполнитель заказного убийства рассказал шокирующие подробности
СБУ &quot;накрыла&quot; мощную ботоферму, работавшую на Россию
СБУ "накрыла" мощную ботоферму, работавшую на Россию
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
Здание КГГА окружили ФОПы. Требуют отменить локдаун
Здание КГГА окружили ФОПы. Требуют отменить локдаун
25 ножевых на глазах у жены и детей: 19-летний сын заказал отца ради наследства
25 ножевых на глазах у жены и детей: 19-летний сын заказал отца ради наследства
Видео
Все видео
Киев сообщает о критической Covid-ситуации: заболеваемость выросла вдвое
Киев сообщает о критической Covid-ситуации: заболеваемость выросла вдвое
Что рассказал сын-заказчик об убийстве отца
Что рассказал сын-заказчик об убийстве отца
В запертой квартире женщина издевалась над 6-летней дочерью
В запертой квартире женщина издевалась над 6-летней дочерью
7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)
7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)
В Киеве подбросили младенца
В Киеве подбросили младенца
Интервью
1/5
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 153
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 729
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 846
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 540
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 марта 2021
Просмотров: 252
Весна ворушиться
Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна. Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається ...
пятница, 19 марта 2021 15:48

Вопрос остановки столичного транспорта может рассмотреть СНБО

  Комментировать
Вопрос остановки столичного транспорта может рассмотреть СНБО
19 марта Минздрав отнесло столицу в красною зону карантина. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В Киеве могут остановить движение общественного транспорта из-за попадания столицы в красною зону карантина.

Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, пишут "Вести".

По ее словам, обсуждение этого вопроса возможно на заседании СНБО, которое состоится 19 марта.

"Это (остановка транспорта. - Gazeta.ua) будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств для существования, поэтому такие вопросы нужно обсуждать внимательно. И я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", - сказала Верещук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев сообщает о критической Covid-ситуации: заболеваемость выросла вдвое

С 20 марта в Киеве усиливают меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно. По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, общественный транспорт столицы останавливать не будут.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вопрос остановки столичного транспорта может рассмотреть СНБО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
марта

Перезахоронили 25 защитников Киева

Неизлечимый вирус: лихорадка Эбола возвращается

Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой

Впервые летательный аппарат поднялся в воздух

Увидели первое солнечное затмение

Эмигранты ограбили банк за ночь

Назарбаев подал в отставку

Самое читаемое
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 16434
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 14526
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
 Просмотров: 9927
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 9729
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 8874
Новости Киева
Киев сообщает о критической Covid-ситуации: заболеваемость выросла вдвое
Киев сообщает о критической Covid-ситуации: заболеваемость выросла вдвое
 Просмотров: 189
В Киеве установили кислородную станцию возле Covid-больницы
В Киеве установили кислородную станцию возле Covid-больницы Просмотров: 108
"Позже можно было и женщину. Только гуманно "- исполнитель заказного убийства рассказал шокирующие подробности
"Позже можно было и женщину. Только гуманно "- исполнитель заказного убийства рассказал шокирующие подробности
5
 Просмотров: 1513
СБУ "накрыла" мощную ботоферму, работавшую на Россию
СБУ "накрыла" мощную ботоферму, работавшую на Россию
4
 Просмотров: 522
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
3
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Голосов: 6672
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть