Вонять будет меньше: на мусоросжигательном заводе в Киеве установили новую систему химочистки

На столичном мусоросжигательном заводе "Энергия" установили экспериментальную систему химочистки. Ее задача - определить наиболее эффективный состав реагентов химочистки дымовых газов перед строительством полноценной системы, которое завершат в 2022 году.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: "Хмарочос"

"После установки системы выбросы предприятия будут отвечать европейским экологическим нормативам Директивы ЕС 2010/75EU, значительно более жестким, чем в Украине", - отметил Пантелеев.



Из бюджета Киева в этом году на это предусмотрено 218 млн грн. Общая стоимость проекта - более 800 млн грн.

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Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу (КОД) общей протяженностью почти 150 км. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.