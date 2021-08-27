Волки, лисы и барсук - киевлянка превратила квартиру на зверинец

В Киеве на Оболони женщина держала в двухкомнатной квартире барсука, волка, двух лис, хищных птиц и более восьми собак породы стаффордширский терьер.

Об этом рассказала основательница приюта для диких животных Наталья Попова.

Фото: facebook.com/lvitsaYana

Зоозащитники забрали животных в приют. В волка обнаружили шесть открытых переломов на одной ноге.

"Они (животные. - Gazeta.ua) сидели в маленьких собачьих клетках. Как-то вырвался барсук и покусал волка, откуда и такие тяжелые травмы. Далее ко мне обратились зоозащитники и привезли в приют", - рассказала Попова "Громадському радіо".

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Вскоре женщина завела второго волчонка, но из-за давления зоозащитников сама позвонила и отдала его.

Утром 25 августа обоих волков отправили в Бельгию на реабилитацию. Больной волк перенес тяжелую операцию, но лапу ему сохранили. Отпускать волков в дикую природу нельзя, утверждает зоозащитница.

Супруги из Чернигова приютили щенка, который оказался волком. Исхудалого и с подбитой лапой щенка заметила возле школы Кристина Макеенко и позвала с собой, чтобы накормить. Так животное поселилось в семье.