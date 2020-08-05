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среда, 05 августа 2020 17:28

Вокзальную будут закрывать в пиковые часы - причины

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Вокзальную будут закрывать в пиковые часы - причины
Робота станції метро Вокзальна буде обмежена або закрита на вхід. Фото: bigkyiv.com.ua

На станции метро Вокзальная с 6 по 26 августа проведут внеплановый ремонт 1-го из 3 эскалаторов. Соответственно, в пиковые часы возможны ограничения или закрытие станции на вход.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", - говорится в сообщении.

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В Киеве хотят отсрочить введение единого е-билета. Введение единого электронного билета на проезд в столичном городском общественном транспорте могут отсрочить до 1 января 2021 года. Таким образом КГГА хочет дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд.

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Дата
05
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