Вокзальную будут закрывать в пиковые часы - причины

Робота станції метро Вокзальна буде обмежена або закрита на вхід. Фото: bigkyiv.com.ua

На станции метро Вокзальная с 6 по 26 августа проведут внеплановый ремонт 1-го из 3 эскалаторов. Соответственно, в пиковые часы возможны ограничения или закрытие станции на вход.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", - говорится в сообщении.

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