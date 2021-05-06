Водителя, который сбил мужчину и оставил умирать, разыскали

Разыскали водителя-беглеца, сбившего 82-летнего мужчину. Фото: Найполиция

Разыскали водителя автомобиля Renault, который ночью сбил 82-летнего пенсионера и скрылся с места преступления.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

"Патрульные и неравнодушный гражданин оказали пострадавшему домедицинскую помощь, а дальше медики госпитализировали его с травмой ноги в стационар. По словам врачей, сейчас состояние пенсионера стабильное. Благодаря видео с камер наблюдения мы установили автомобиль и направление движения", - рассказала начальник следственного отделение Голосеевского управления полиции Марианна Кухаревська.

Нарушителем оказался 45-летний водитель. С ним проводят необходимые следственные действия и устанавливают обстоятельства аварии.

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Авария произошла 5 мая около 23:00 неподалеку от Конча-Заспы под Киевом. На ул. Столичное шоссе водитель сбил пешехода и оставил умирать. Отмечалось, что пострадавший получил множественные травмы, потерял много крови.