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четверг, 28 января 2021 17:13

Водители смогут оплачивать штрафы в новом приложении

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Водители смогут оплачивать штрафы в новом приложении
Приложение "Киев Цифровой" дополнили функцией уплаты штрафа за ПДД. Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня, 29 января, в приложении "Киев Цифровой" водители по номеру машины смогут получать уведомления о штрафах за нарушение ПДД и сразу платить их в смартфоне.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно скачать последнюю версию приложения с IOS или Android, сообщила пресс-служба КГГА.

Добавив данные своей машины в приложение и включив оповещения о штрафах в профиле пользователя, услуга станет доступной.

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"По номеру машины можно будет легко проверить наличие задолженностей, мгновенно перечислить оплату и следить за статусом штрафов", - уточнили разработчики.

Квитанции за оплаченные штрафы будут храниться в приложении. Водитель сможет загрузить их в смартфон, чтобы иметь подтверждение оплаты.

Мобильное приложение Kyiv Smart City перестал работать. Так, электронный билет, услуги парковки и возврата автомобиля перенесли в новое приложение - "Киев Цифровой". Он сочетает концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы.

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