Водителей и пешеходов Киева предупредили об опасности на дорогах

 
Ексклюзивы
1/5
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1476
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1746
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1215
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 936
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2205
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2799
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7470
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1485
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1206
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4743
Фото
Все фото
24
9
17
17
9
Показали фото Киева из старинного альбома
Показали фото Киева из старинного альбома
Снегопад в Киеве вывел на дорогу более 300 спецмашин: фото чисток
Снегопад в Киеве вывел на дорогу более 300 спецмашин: фото чисток
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Показали снос завода &quot;Арсенал&quot; в столице
Показали снос завода "Арсенал" в столице
Видео
Все видео
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3186
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5643
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1224
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3870
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
06 декабря 2021
Просмотров: 738
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 09:20

Водителей и пешеходов Киева предупредили об опасности на дорогах

  Комментировать
Водителей и пешеходов Киева предупредили об опасности на дорогах
В Киеве ожидается снег и гололедица. Фото: Патрульная полиция

Патрульная полиция Киева сообщила о сложных погодных условиях на дорогах Киева.

В столице ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, передает Укргидрометцентр.

Водителей просят быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать светоотражающие элементы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Циклон принесет в Украину мокрый снег и ледяные дожди

"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и при необходимости обращаться на линию 102", - сказали в полиции.

8 декабря погода разделит Украину. На западе и севере ожидаются морозы и снегопады, а на остальной территории пройдут дожди, местами - ливни. В большинстве областей будет преобладать пасмурная погода и сплошная облачность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водителей и пешеходов Киева предупредили об опасности на дорогах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В церкви трагически погибли верующие

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 41366
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 2 Просмотров: 14751
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 13347
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9405
&quot;По-русски разговаривай. Ты что, хамло?&quot;: таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
 4 Просмотров: 7290
Новости Киева
Централизация и урезание средств стали подарками власти ко Дню местного самоуправления – Палатный
Централизация и урезание средств стали подарками власти ко Дню местного самоуправления – Палатный Просмотров: 126
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
 Просмотров: 1890
Желтая зона. В столице остается ряд ограничений
Желтая зона. В столице остается ряд ограничений Просмотров: 171
Показали фото Киева из старинного альбома
Показали фото Киева из старинного альбома
24
 Просмотров: 2637
Определили города мира с самым грязным воздухом. Украинский среди них
Определили города мира с самым грязным воздухом. Украинский среди них Просмотров: 486
Больше всего комментируют
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
8
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
3
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
Голосов: 7075
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть