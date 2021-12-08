Водителей и пешеходов Киева предупредили об опасности на дорогах

В Киеве ожидается снег и гололедица. Фото: Патрульная полиция

Патрульная полиция Киева сообщила о сложных погодных условиях на дорогах Киева.

В столице ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, передает Укргидрометцентр.

Водителей просят быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать светоотражающие элементы.

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"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и при необходимости обращаться на линию 102", - сказали в полиции.

8 декабря погода разделит Украину. На западе и севере ожидаются морозы и снегопады, а на остальной территории пройдут дожди, местами - ливни. В большинстве областей будет преобладать пасмурная погода и сплошная облачность.