Водитель совершил преступление и разлегся "отдыхать"

Водитель совершил преступление и 4 ч. отдыхал на дороге. Фото: КБЦ

В Киеве пьяный водитель врезался в припаркованное авто. После совершенного лег "отдохнуть".

Об этом рассказали в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

"Пьяный водитель на красный свет через двойную сплошную въехал в припаркованный автомобиль Hyundai. Послал всех полицейских и скорую помощь на "три буквы", при этом 4 часа не мог подняться на ноги, потому что был критически пьян", - говорится в заметке.

Отмечается, что авария произошла на пустой дороге.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличил наказание за пьяное вождение. С сегодняшнего дня, 17 марта, он вступил в силу.