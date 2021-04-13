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вторник, 13 апреля 2021 09:36

Водитель разбился в жуткой ДТП под Киевом: кадры смертельного столкновения

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Водитель разбился в жуткой ДТП под Киевом: кадры смертельного столкновения
Бус выбил бетонный отбойник и перевернулся. Фото: скриншот с видео

В селе Мытница Киевской области водитель автобуса на скорости врезался в отбойник, в результате чего авто перевернулось.

ДТП произошло утром 13 апреля на Одесской трассе, информирует в Facebook dtp.kiev.ua сообщество.

"Предварительно, водитель автобуса заснул за рулем, не справился с управлением, выбил бетонный отбойник и перевернулся на бок, вылетев на встречную полосу. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и погиб", - говорится в посте.

На месте ДТП работают правоохранители, устанавливают все подробности аварии. Движение по трассе затруднено.

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В марте у столичного ТЦ "Атмосфера. Porsche Cayenne врезался в отбойник, который пробил джип насквозь. Водитель чудом остался жив, травмировал только ногу.

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13
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