Водитель отомстил женщине на дороге и испуганно убежал

В Киеве конфликт водителей завершился побегом одного из них. Фото: скриншот с видео

Под Киевом на Софиевской Борщаговке инцидент на дороге завершился бегством одного из водителей.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Водителю Skoda не понравилось, что его "подрезала" водитель Hyundai. Он объехал ее и забрызгал баллончиком", - говорится в посте.

За женщину вступился мужчина. Однако мстительный водитель решил не ждать полицию, которую потерпевшая попросила вызвать.

"Здесь водитель Skoda стал не таким смелым и уехал с места", - добавили в посте.

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В Киеве, на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. 5 мужчин и женщина фигурировали в ней.