Водитель отомстил женщине на дороге и испуганно убежал

Под Киевом на Софиевской Борщаговке инцидент на дороге завершился бегством одного из водителей.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
"Водителю Skoda не понравилось, что его "подрезала" водитель Hyundai. Он объехал ее и забрызгал баллончиком", - говорится в посте.
За женщину вступился мужчина. Однако мстительный водитель решил не ждать полицию, которую потерпевшая попросила вызвать.
"Здесь водитель Skoda стал не таким смелым и уехал с места", - добавили в посте.
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В Киеве, на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. 5 мужчин и женщина фигурировали в ней.
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