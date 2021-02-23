Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина

В Киеве конфликт водителей завершился дракой. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Большой Кольцевой посреди дороги водители устроили драку. За одного из мужчин вступилась женщина.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"За мужа и двор, стреляю и бью в упор", - говорится в ироническом описании.

Что водители не поделили на проезжей части - неизвестно. На кадрах видно, что оба вышли из машин. Завязалась драка, к которой присоединилась и женщина.

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В Киеве, на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. 5 мужчин и женщина фигурировали в ней.