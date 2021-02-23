Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
1 Просмотров: 504
Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Просмотров: 549
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 315
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 207
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1296
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 684
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1404
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 558
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5805
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2457
Фото
Все фото
3
4
4
4
3
В страшном ДТП сошлось много транспорта: кадры смертельной аварии
В страшном ДТП сошлось много транспорта: кадры смертельной аварии
Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек
Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Видео
Все видео
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
Под крики "давай" старшеклассники наказывали школьника на глазах в учителя
Под крики "давай" старшеклассники наказывали школьника на глазах в учителя
В Киеве заминировали автомобиль
В Киеве заминировали автомобиль
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
Просмотров: 279
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1296
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 486
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1224
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 13:54

Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина

  Комментировать
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
В Киеве конфликт водителей завершился дракой. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Большой Кольцевой посреди дороги водители устроили драку. За одного из мужчин вступилась женщина.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"За мужа и двор, стреляю и бью в упор", - говорится в ироническом описании.

Что водители не поделили на проезжей части - неизвестно. На кадрах видно, что оба вышли из машин. Завязалась драка, к которой присоединилась и женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель убил пешехода, с которым не поделил дорогу на зебре - момент попал на видео

В Киеве, на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. 5 мужчин и женщина фигурировали в ней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация против полиомиелита

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте 3-х сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 19171
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 13185
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 10980
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 10161
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 8073
Новости Киева
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко 1 Просмотров: 162
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
 Просмотров: 540
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Просмотров: 432
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
 Просмотров: 954
В страшном ДТП сошлось много транспорта: кадры смертельной аварии
В страшном ДТП сошлось много транспорта: кадры смертельной аварии
3
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 6613
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть