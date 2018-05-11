Водитель навеселе устроила шоу на дороге

Одним из водителей, которых останавливали в качестве свидетелей, стала эта женщина. Фото: Киев Оперативный

Столичная полиция хотела привлечь женщину в качестве свидетеля, однако та оказалась в состоянии сильного опьянения.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Патрульная полиция остановила водителя, который нарушил Правила дорожного движения. От него был слышен запах алкоголя, и он не отрицал, что выпил бутылку пива. Для прохождения теста на состояние опьянения необходимо было привлечь двух свидетелей (понятых). Одним из водителей, которых останавливали в качестве свидетелей, стала эта женщина.

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"Что она только не делала - и на дорогу выбегала, и там же ложилась, и крыла нецензурной бранью, и "любезничала", короче говоря - "полный фарш", - говорится на странице "Киев Оперативный".

6 мая в Киеве женщина на Skoda сбила полицейского, который проверял документы у другого водителя.