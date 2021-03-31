Водитель кроссовера Tesla поплатился за хамскую парковку

В среду, 31 марта, в столице эвакуировали электрический кроссовер Tesla Model X с уникальным номерным знаком.
Соответствующее фото распространил в Facebook "Киев Парковочный".
"Спецзнак уже на штрафплощадке", - подписали фото.
В каком районе города эвакуировали машину, не известно.
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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.
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