Водитель кроссовера Tesla поплатился за хамскую парковку

Tesla с уникальными номерами эвакуировали в Киеве. Фото: "Киев Парковочный"

В среду, 31 марта, в столице эвакуировали электрический кроссовер Tesla Model X с уникальным номерным знаком.

Соответствующее фото распространил в Facebook "Киев Парковочный".

"Спецзнак уже на штрафплощадке", - подписали фото.

В каком районе города эвакуировали машину, не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры

В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.