Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе

Водитель эвакуатора побил легковушки. Фото: скрин с видео

Непутевый водитель на эвакуаторе разбил несколько автомобилей, припаркованных в одном из дворов многоэтажки в Дарницком районе Киева.

Видео инцидента, снятое случайным очевидцем, опубликовали в интернет-сообществе "Киев Оперативный".

Происшествие случилось в ночь на 26 декабря около 1:27 на Позняках, во дворе дома на проспекте Григоренко, 3А. Водитель крупногабаритной платформы-эвакуатора разбил 4 припаркованных легковушки. После чего развернулся и уехал прочь.

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В подписи к видео сообщают, что свидетель пытался вызвать патруль полиции по номеру 102, но не смог дождаться ответа оператора.

На Закарпатье мотоцикл въехал в припаркованный грузовой автомобиль. В результате столкновения погибли двое мужчин - водитель и пассажир байку. 18-летний местный житель и его 24-летний пассажир ехали на мотоцикле и допустили столкновение с припаркованным автомобилем Volvo.