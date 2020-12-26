Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе

Непутевый водитель на эвакуаторе разбил несколько автомобилей, припаркованных в одном из дворов многоэтажки в Дарницком районе Киева.
Видео инцидента, снятое случайным очевидцем, опубликовали в интернет-сообществе "Киев Оперативный".
Происшествие случилось в ночь на 26 декабря около 1:27 на Позняках, во дворе дома на проспекте Григоренко, 3А. Водитель крупногабаритной платформы-эвакуатора разбил 4 припаркованных легковушки. После чего развернулся и уехал прочь.
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В подписи к видео сообщают, что свидетель пытался вызвать патруль полиции по номеру 102, но не смог дождаться ответа оператора.
На Закарпатье мотоцикл въехал в припаркованный грузовой автомобиль. В результате столкновения погибли двое мужчин - водитель и пассажир байку. 18-летний местный житель и его 24-летний пассажир ехали на мотоцикле и допустили столкновение с припаркованным автомобилем Volvo.
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