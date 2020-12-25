Мотоцикл не разминулся с грузовиком

На Закарпатье мотоцикл въехал в грузовик, погибли два человека. Фото: Нацполиция

На Закарпатье мотоцикл въехал в припаркованный грузовой автомобиль.

В результате столкновения погибли двое мужчин - водитель и пассажир байку. По этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

Правоохранители выяснили, что 18-летний местный житель и его 24-летний пассажир ехали на мотоцикле и допустили столкновение с припаркованным автомобилем Volvo.

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Оба от полученных травм скончались еще до приезда скорой помощи.

"Мотоцикл помещен на спецплощадку Тячевского отдела полиции. По данному факту будет открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", - сообщили в полиции.

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