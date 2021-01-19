Водитель без прав катался по Киеву в набитой наркотиками и оружием машине

Во вторник, 19 января, на просп. Отрадном в Киеве патрульные остановили автомобиль, в котором нашли предметы похожи на оружие и наркотики.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Во время общения с водителем выяснили, что он неоднократно привлекался к ответственности за езду в состоянии наркотического опьянения и лишен права управления на 10 лет", - говорится в сообщении.

"Под кайфом" горе-водитель был и в этот раз. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. Через нервное поведение водителя патрульные провели проверку автомобиля.

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"Обнаружили сверток с зеленым веществом, вероятно, наркотического происхождения и предметы похожи на оружие и патроны", - добавили в сообщении.

На водителя составили протокол. Для квалификации действий мужчины и изъятия предметов прибыла следственно-оперативная группа.

В Киеве полицейские обратили внимание на автомобиль Mercedes-Benz Vito, припаркованный с нарушениями ПДД. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили различные предметы и вещества.