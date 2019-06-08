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суббота, 08 июня 2019 17:12

Внимание, надвигается гроза

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Внимание, надвигается гроза
На Киев надвигается гроза. Фото с открытых источников.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в ближайшие часы.

В ближайшие два чвсв и до конца суток, 8 июня, в Киеве ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый, передает пресс-служба КГГА.

Также в КГГА призывают жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения во время грозы и не подвергаться опасности.

В Укргидрометцентре также предупредили, что 8 июня в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы ветра. Ухудшение погоды прогнозировали в Одесской, Сумской, Харьковской, а также в западных и центральных областях.

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В выходные 8 и 9 июня понадобится умение быстро ориентироваться в меняющемся мире. Берегитесь непорядочных людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

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Сейчас вы читаете новость «Внимание, надвигается гроза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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