Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины

Праздник приходится на субботу, поэтому выходными будут 24, 25 и 26 августа Фото: Зеркало недели

Правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины независимости Украины.

Мероприятия разработало Министерство культуры во исполнение указа президента, пишет Радио Свобода.

"Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции достоинства, участников антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия будут проводить по всей стране с участием представителей органов власти, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Указом от 11 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству "разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины". В Офисе президента сообщили, что военного парада 24 августа не будет. Главным мероприятием праздника станут удары колокола на площади Независимости.

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Праздник приходится на субботу, поэтому выходными будут 24, 25 и 26 августа.

Движение ветеранов проведет Марш защитников Украины отдельно от мероприятий, запланированных Офисом президента. Рассказал об этом основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в интервью Эспресо.TV.