Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1431
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1584
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1071
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6318
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1584
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 927
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1575
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5211
Фото
Все фото
5
14
3
4
3
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
Видео
Все видео
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1431
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6318
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4691
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4257
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 0
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
четверг, 15 августа 2019 16:17

Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины

  Комментировать
Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины
Праздник приходится на субботу, поэтому выходными будут 24, 25 и 26 августа Фото: Зеркало недели

Правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины независимости Украины.

Мероприятия разработало Министерство культуры во исполнение указа президента, пишет Радио Свобода.

"Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции достоинства, участников антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия будут проводить по всей стране с участием представителей органов власти, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Указом от 11 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству "разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины". В Офисе президента сообщили, что военного парада 24 августа не будет. Главным мероприятием праздника станут удары колокола на площади Независимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марш защитников подвинули: изменили условия празднования Дня Независимости

Праздник приходится на субботу, поэтому выходными будут 24, 25 и 26 августа.

Движение ветеранов проведет Марш защитников Украины отдельно от мероприятий, запланированных Офисом президента. Рассказал об этом основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в интервью Эспресо.TV.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган

Правительство взялось за национализацию земли

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 85552
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 22754
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 19746
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 14247
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
 3 Просмотров: 13464
Новости Киева
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
5
 Просмотров: 468
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
14
 Просмотров: 2772
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 1278
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
4
 Просмотров: 2952
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
 Просмотров: 2943
Больше всего комментируют
22
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
7
Боец ООС был "курьером" Грымчака
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
3
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Голосов: 5501
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua