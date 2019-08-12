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понедельник, 12 августа 2019 14:07

На День Независимости ветераны проведут собственное мероприятие

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На День Независимости ветераны проведут собственное мероприятие
Офис президента отказался устраивать парад в День независимости. ФОТО: 24tv.ua

Движение ветеранов проведет Марш защитников Украины отдельно от мероприятий, запланированных Офисом президента.

Рассказал об этом основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в интервью Еспресо.TV.

"Это будут разные мероприятия: ОПУ проведет свой марш, мы — свой. Потому что марш, который делается под эгидой политики, он уже политический. Наш марш будет аполитичным. Его не будет принимать Зеленский, его не будет принимать любой другой политик, его будут принимать дети", — сказал он.

Согласовать дату и маршрут Марша Защитников ветеранам нужно с Офисом президента.

"Думаю, организаторы марша в состоянии прокоммуницировать с Офисом президента и о чем-то договориться. Пока официально такой коммуникации не было. Если нам об этом будут сообщать через СМИ или через сайт президента, я не думаю, что это хорошая история", — отметил Дейнега.

По его словам, переговоры с представителями Офиса президента длятся давно, однако никаких сдвигов пока нет.

"У них меняются люди, они пытаются коммуницировать не с нами всеми вместе, а с каждым отдельно. Мы приложили значительное количество усилий, чтобы они выделили человека, чтобы не допустить противоречий", — говорит Дейнега.

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В этом году для празднования годовщины независимости Украины избрали новый формат. Офис президента решил провести праздник без военного парада. В знак героев Украины прозвучат 100 ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать 100 ударов сердца каждого из павших Героев Небесной сотни.

espreso.tv
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