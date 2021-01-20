Влюбленную в Россию блогершу внесли в "Миротворец" и назвали ее имя

Блогершу из Киева, известную в ТікТок под ником di.rubens, внесли в базу "Миротворец".

Соответствующее досье появилось на сайте проекта.

"Провокаторша. Антиукраинская пропагандистка. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины", - говорится сообщении.

Как выяснилось, настоящее имя 20-летней блогерши - Онацкая Таисия Игоревна.

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Проект "Миротворец" запустили 2014 года. Позже создали одноименный сайт, который также является независимым негосударственным изданием, пишет Obozrevatel.

Сайт содержит открытую базу личных данных людей, которая постоянно пополняется - "Чистилище". Туда, по словам волонтеров, вносят лица, "в действиях которых присутствуют признаки совершения преступлений против национальной безопасности Украины". Например, сепаратистская деятельность, признание аннексии Крыма, пособничество террористам ДНР и ЛНР, незаконное посещение оккупированных территорий.

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенное в ТікТок, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости.

Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом".