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пятница, 22 ноября 2019 11:23

Виталий Кличко занял первое место среди мэров Киева времён независимой Украины — социсследование

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Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Киева.

 

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Active Group в период 16-17 ноября 2019 года.

 

Так, большинство респондентов (30,1%) назвали Виталия Кличко лучшим руководителем Киева. Александра Попова таковым считают 10,5% опрошенных, Леонида Косаковского — 3,6%. Лидером антирейтинга стал Леонид Черновецкий: 41,6% респондентов назвали его наихудшим мэром.

 

Подавляющее большинство опрошенных оценили работу Виталия Кличко на посту на "отлично", "хорошо" или "удовлетворительно". Общее развитие столицы участники социсследования оценили на 3,29 балла из 5.

В рамках социсследования Active Group опросила 1500 жителей Киева старше 18 лет методом индивидуального интервью.

Ранее, 29 октября, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которому Виталий Кличко в два раза опережает Александра Ткаченко в рейтинге кандидатов в мэры Киева на предстоящий выборах. За действующего мэра готовы проголосовать 36,6% киевлян, которые определились с выбором, а за представителя "Слуги народа" — 18%.

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