Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность

Фото: Cheppel Volodymyr

19 мая мэр Киева Виталий Кличко проверил прочность стеклянных панелей в полу нового пешеходно-велосипедного моста.

Мэр выполнил свое обещание и пришел на осмотр моста, который соединяет Крещатый парк и Владимирскую горку лично. Видео проверки он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Выдерживает нормально, но мы будем еще проверять", - сказал Владимир Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мост над Институтской закрывают

На видео заметно, как мэр прошелся стеклянным полом и назвал ее "изюминкой" моста. Для прочности строители использовали закаленное стекло, состоящее из множества слоев.

Распоряжение о строительстве моста между парками Крещатый и Владимирская горка Виталий Кличко подписал 27 февраля 2017. Мост будет служить исключительно для пешеходов и велосипедистов. Его планируют открыть ко Дню Киева, который состоится 26 мая.

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар убежден, что Россия потратит на поддержку Керченского моста еще много денег из бюджета. Он отметил, что рядом с мостом существует вполне реальный грязевой вулкан, который активизируется раз в 8-10 лет.