Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19

В киевском метро заметили пассажира в полном защитном обмундировании. Вероятно, чтобы обезопасить себя от коронавируса.
Пассажир был в желтом защитном костюме, перчатках и респираторе, пишет Big Kyiv.
Среди других пассажиров вагона мужчина выглядел наиболее заметно.
Почему пассажир выбрал настолько мощную защиту - неизвестно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба в метро: "безмасочник" через замечание поиздевался над полицейским
По состоянию на 17 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1512 человек. Вчера болезнь диагностировали у 1858 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 96 672.
Комментарии