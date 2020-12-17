Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19

В метро Киева заметили необычного пассажира. Фото: bigkyiv.com.ua

В киевском метро заметили пассажира в полном защитном обмундировании. Вероятно, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

Пассажир был в желтом защитном костюме, перчатках и респираторе, пишет Big Kyiv.

Среди других пассажиров вагона мужчина выглядел наиболее заметно.

Почему пассажир выбрал настолько мощную защиту - неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bеликий Київ (@big_kyiv)

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По состоянию на 17 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1512 человек. Вчера болезнь диагностировали у 1858 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 96 672.