Ветер будет сносить: на Киев надвигается мощный шторм

В Киеве и области ожидается сильный ветер. Фото: pixabay.com

В среду, 5 мая, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, ожидаются опасные метеорологические явления, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 5 мая и в течение суток 6 мая ожидаются порывы ветра 15-18 м/с - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Во избежание травм в такую ​​погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Май в Украине будет теплым. Средняя месячная температура воздуха составит +15...18°C. В начале месяца будут идти небольшие дожди. В частности, в Киевской области.