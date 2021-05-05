В Карпатах тоже весна: показали невероятные снимки одной из самых высоких гор

В украинских Карпатах постепенно тает снег. Еще до конца апреля там была морозная погода, а горы были под большими сугробами.

"5 мая на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 16 метров за секунду. Температура воздуха 0 градусов", - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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Также спасатели опубликовали фотографии Карпат, сделанные сегодня. В отличие от последних нескольких дней туман развеялась, погода ясная, на небе практически нет облаков, а из-под небольшого слоя снега проглядываются черные верхушки гор.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Украина окажется в окружении циклонов и атмосферных фронтов. Во многих областях пройдут периодические дожди и грозы. Антициклон Trudi будет сдерживать влажные потоки, а потому в восточных областях, на юго-востоке и в Днепре с районами будет преобладать сухая солнечная погода.