Мороз и снежные заносы: показали апрельский рассвет в Карпатах

В Карпатах до сих пор держится зимняя погода. Температура воздуха опустилась до отметки -5°С.

Атмосферное фото рассвета в горах опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"27 апреля на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный 4-5 м/с", - сообщают спасатели.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.