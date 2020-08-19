Вечные пробки: на Шулявском путепроводе вновь ограничили движение

Ограничения будут действовать несколько дней. Фото: ДТІ

В Киеве на Шулявском путепроводе частично ограничили движение до 23 августа. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"На Шулявском путепроводе частично ограничат движение до 5:00 23 августа. Дорожники устраивают верхние слои покрытия на главном путепроводе и на подходах из сторон улиц Ввдима Гетьмана и Александра Довженко", - говорится в сообщении.

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С наступлением жарких дней киевские дороги интенсивно поливают из спецтехники и моют дорожными шампунями. Это необходимый комплекс безопасности, благодаря которому уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта. Также смываются пыль и грязь.