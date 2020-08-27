Ван Дамм под окнами домов: звезду заметили в Бортничах

Стриминговый сервис Netflix продолжает съемки первого фильма в Украине. Главную роль в нем исполняет легенда из 90-х Жан-Клод Ван Дамм.

Киевляне активно делятся в сети фото и видео со съемочной площадки, на которых можно увидеть звезду. Снимками Ван Дама в столичных Бортничах поделился Максим Кобец.

Фото: Максим Кобец

"Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыли муниципальной охраной. Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, как и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, присматриваюсь и тут вижу, что это Ван Дамм, и именно в это время проходят съемки его сцен", - отмечается в посте.

В комедийной киноленте The Last Mercenary ("Последний наемник") Украина превратится во Францию.

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Девушка голливудского актера Ван Дамма, украинка Алена Каверина опубликовала пост, в котором поделилась впечатлениями от столицы Украины.