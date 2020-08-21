"Город красивый, но запущенный" - девушка Ван Дама раскритиковала Киев

Она побывала во многих странах, но всегда хотела возвращаться в Украину. Фото: Алена Каверина (Instagram)

Девушка голливудского актера Жан-Клода Ван Дама, украинка Алена Каверина опубликовала пост, в котором поделилась впечатлениями от столицы Украины.

Соответствующий текст она обнародовала на странице в Instagram.



"Хороший город Киев, но не мой совершенно. Жить не хотела бы здесь, не моя энергетика. Город красивый, конечно, но запущенный. Дороги отдельная тема, даже в Кривбассе дороги лучше. Интересно, мы застанем момент процветания столицы и Украины в целом? Настанет ли момент, когда бюджет страны будет тратиться на нужды страны и народа?", - написала Каверина.

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По ее словам, она побывала во многих странах, но всегда хотела возвращаться домой.

"Кто бы что ни говорил, а у нас самые красивые, человечные, добрые, талантливые, трудолюбивые люди и вкусная еда. Но каждый раз возвращаясь, понимаю, что ничего не изменилось в лучшую сторону, а наоборот", - добавила Каверина.

С 18 августа, на некоторых улицах Киева перекрыли движение транспорта в связи со съемками фильма The Last Mercenary с участием актера Ван Дамма.