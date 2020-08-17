Съемки фильма с Ван Даммом: в столице перекроют несколько улиц

В связи со съемками фильма в Киеве перекроют некоторые улицы. Фото: Reuters

Завтра, 18 августа, на некоторых улицах Киева перекроют движение транспорта в связи со съемками фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дамма.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации № 1168.

"18 августа с 05:00 до 14:00 в столице пройдут съемки художественного фильма" The Last Mercenary "с перекрытием улицы Гоголевской и ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, съемки продлятся на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской) .

Стоит отметить, что в рамках съемок фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании NETFLIX предусмотрено также перекрытия улицы Ярославской, а именно: 25 августа с 05:00 до 21:00: на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской).

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix снимает в Украине фильм. Так, часть съемок киноленты The Last Mercenary ( "Последний наемник") происходит в Киеве.