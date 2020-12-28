Вагоны со сквозным проходом для столичного метро закупят весной

Вагоны метро со сквозным проходом закупят в марте. Фото: Виктор Брагинский

Вагоны со сквозным проходом для киевского метро закупят в марте.

Европейский банк реконструкции и развития уже разместил объявление о закупке новых вагонов, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Аукцион будет состоять из 2 лотов. 1-й - закупка 5 поездов с обособленными вагонами - 25 вагонов. А 2-й - 5 поездов с межвагонным проходом - 25 вагонов. Такой тип вагонов раньше не использовался в столичной подземке", - говорится в сообщении.

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Проведение тендера запланировано 11 марта 2021 года. К тому времени участники будут подавать свои заявки по соответствующей форме ЕБРР.

Процедура проводится на платформе банка.

В марте 2020 года стало известно, что совет директоров ЕБРР одобрил выдать €50 млн на покупку 50 вагонов для киевского метрополитена. Они будут ездить по Сырецко-Печерской линии и на новом участке, которой соединит центр с районом Виноградарь.