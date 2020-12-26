В киевском метро появятся вагоны со сквозным проходом

Киевский метрополитен огласил международные двухэтапные торги на поставку 50 новых вагонов метро за средства ЕБРР.
Они будут ездить по Сырецко-Печерской линии и на новом участке, которой соединит центр с районом Виноградарь. Соответствующий тендер опубликован на сайте банка.
Всего киевский метрополитен планирует купить 50 новых вагонов.
Согласно условий, тендер будет разбит на два лота:
Пять составов где каждые вагоны отдельно;
Пять составов со свободным проходом между вагонами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичный городской совет принял бюджет на 2021 год
В марте 2020 года стало известно, что совет директоров ЕБРР одобрил выдать 50 миллионов евро на покупку 50 вагонов для киевского метрополитена.
×
Комментарии