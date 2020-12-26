В киевском метро появятся вагоны со сквозным проходом

Киев закупит для метро новые вагоны. Фото: Эспрессо

Киевский метрополитен огласил международные двухэтапные торги на поставку 50 новых вагонов метро за средства ЕБРР.

Они будут ездить по Сырецко-Печерской линии и на новом участке, которой соединит центр с районом Виноградарь. Соответствующий тендер опубликован на сайте банка.

Всего киевский метрополитен планирует купить 50 новых вагонов.

Согласно условий, тендер будет разбит на два лота:

Пять составов где каждые вагоны отдельно;

Пять составов со свободным проходом между вагонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичный городской совет принял бюджет на 2021 год

В марте 2020 года стало известно, что совет директоров ЕБРР одобрил выдать 50 миллионов евро на покупку 50 вагонов для киевского метрополитена.