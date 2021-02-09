В Зеленского и Кличко не поделили расчищенные дороги

В Офисе президента заявили, что дороги в Киеве чистили они. Фото: Анатолий Сирык, Елена Худякова - "Укринформ"

В ночь на 9 февраля силами Укравтодора расчистили около 50 км основных магистралей Киева. К работе привлекли технику, которая работает на дорогах государственного значения в Киевской области.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Ночью вместе с главой Укравтодора Александром Кубраковым приняли решение протянуть Киеву руку помощи по преодолению снежной непогоды. Ведь для нас комфорт горожан - самое главное", - написал Тимошенко.

Что городу помогали преодолевать последствия метели, в мэрии не знали, заявил заместитель главы КГГА Александр Густелев в Facebook.

"Был не в курсе, что нам, оказывается, "помогали". А вот на сугробы в Киевской области автомобилисты жаловались и вчера, и сегодня. Хорошо, когда есть профессионалы хоть в чем-то. Например, в PR, при этом компрометируя руководство высшего ранга", - написал он.

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Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 2-й день подряд. Освобождать транспорт из снежных ловушек в Киеве помогают бронетранспортеры. Военную технику для спасательных работ привлекла полиция города.