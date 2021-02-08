Зимний апокалипсис: подборка опасных происшествий на столичных дорогах

В понедельник, 8 февраля, Киев, как и вся Украина, оказался в снежной ловушке. Осадки в столице начались еще ночью и не прекращаются до сих пор. С утра все магистрали города парализовали гигантские пробки, а стоимость проезда в такси взлетела до космических цифр. Горожане снимают опасные ситуации на дорогах.

Непогода сказалась на курсировании общественного транспорта. Ездит он с существенными задержками. Из-за метели в аэропортах "Борисполь" и "Киев" им. Игоря Сикорского задерживались рейсы на прилет и вылет. Рейс из Львова, который должен был быть в "Борисполе" в 8.30, пришлось отменять.

В Киеве и области с 15:00 временно ограничили въезд грузовиков. Соответствующее решение принято с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта на автодорогах.

Автор: КГГА Из-за мощного снегопада Киев оказался в зимней "ловушке"

На ул. Бориспольской, 9 автомобиль Seat Leon въехал в сугроб и перекинулся на крышу. Переворачивать автомобиль пришлось спецтехникой ГСЧС. Обошлось без пострадавших.

Автор: ГСЧС Киева Последствия метели в Киеве

На просп. Победы водителя автомобиля Chery занесло и отбросило в отбойник. Обошлось без пострадавших.

Автор: "Киев Оперативный" Последствия метели в Киеве

На ул. Петра Запорожца водитель маршрутного такси пытался объехать пробку по трамвайным путям. В результате застрял, заблокировав движение трамваев.

Серьезное ДТП произошло вблизи Ворзеля в направлении Ковеля. Сошлись 5 автомобилей. Есть ли среди участников ДТП пострадавшие пока неизвестно.

На столичной дороге отсняли дрифт автомобиля. Что стало причиной таких маневров водителя и чем они завершились неизвестно. "Забыл снять с ручника или летняя резина?", - говорится в описании видео.

На Новоирпенской трассе тоже не обошлось без ДТП. Не разминулись Toyota и Hyundai. Обошлось без пострадавших.

До введения ограничений на въезд фур в Киев и область, много крупногабаритного транспорта грузло в снегу, блокируя движение. Так, водители жаловались на целые колонны грузовиков, которые не давали проехать и вызывали опасные ситуации.

По словам мэра города Виталия Кличко, дорожники работают в усиленном режиме. С ночи на улицах столицы расчищают снег более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад с ручной уборки.

Остановки общественного транспорта, лестницы, тротуары расчищают работники Киевавтодора. Дополнительно убирают остановки общественного транспорта и участки возле станций метро работники метрополитена и Киевпасстранса.

"Еще раз обращаюсь к водителям: воспользуйтесь общественным транспортом, не выезжают в город частными авто. Не утяжеляет ситуацию на дорогах и работу снегоуборочной техники", - подчеркнул Кличко.

Источники видео - Facebook-страницы "Киев Оперативный", dtp.kiev.ua, Telegram-канал Виталия Кличкo.

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Прогноз синоптиков на 9 февраля не слишком оптимистичен. На погоду в Украине все еще будет влиять циклон с атмосферными фронтами. В Киеве ближайшей ночью еще будет идти снег. Во вторник днем осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью до -10°C, днем ожидается -2...5°C.