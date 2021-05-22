В здании "Эпицентра" случился пожар

Утром 22 мая произошел пожар на улице Берковецкой в Святошинском районе Киева. Возгорание возникло на 10 этаже административного здания, принадлежащего "Эпицентру".

Площадь пожара составила около 200 кв. м, сообщила пресс-служба ГСЧС Киева. Процесс тушения осложняли высокая температура и плотное задымление.

Фото: dsns.gov.ua

Возгорание удалось ликвидировать, сейчас спасатели проводят разбор конструкций. К тушению привлекли 40 человек и 10 единиц техники.

Причина пожара не называется. Жертв и пострадавших нет.

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2 февраля пожар в "Эпицентре" произошел в Первомайске Николаевской области. Туда пришел местный 37-летний житель с топором и ножом, разлил легковоспламеняющиеся вещества и поджег линолеум. Его пытались остановить охранники, но получили от поджигателя топором. Задержали злоумышленника недалеко от магазина. Поджег сознательно, поскольку имеет личную неприязнь к владельцу сети.