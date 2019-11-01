В воскресенье ограничат работу столичного метро

3 ноября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между столичным "Динамо" и ФК "Львов" возможны изменения в работе столичного метрополитена.

Матч начнется в 17.00. После него с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщили в дирекции метрополитена.

Полностью станции закрываться не будут.

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Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Специалисты не выявили взрывоопасных предметов. После анонимного вызова о заминировании киевские станции и переходы между ветвями начали работать, сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".