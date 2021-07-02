В троллейбуса на скорости рвануло колесо - видео

В Киеве у троллейбуса на ходу взорвалось колесо. Несмотря на это, транспорт продолжил ехать.
Подія произошло на улице Дегтяревская, передает dtp.kiev.ua.
На своей странице в Facebook они показали соответствующее видео дорожного происшествия.
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На нем видно, как на повороте троллейбус немного подбросило. Затем из-под него повалил густой дым. Однако средство сразу не остановилось, продолжило движение.
В Днепре в маршрутного такси №55 на ходу отлетело два задних колеса. В маршрутке находились пассажиры. Внутри находились, как минимум, десять человек, все испугались, но никто не пострадал - повезло.
Глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий заявил, что маршрутка накануне прошла очередной техконтроль, и никаких проблем не было обнаружено.
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