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пятница, 02 июля 2021 07:55

В троллейбуса на скорости рвануло колесо - видео

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В троллейбуса на скорости рвануло колесо - видео
В троллейбуса на ходу взорвалось колесо. Фото: traffic.od.ua

В Киеве у троллейбуса на ходу взорвалось колесо. Несмотря на это, транспорт продолжил ехать.

Подія произошло на улице Дегтяревская, передает dtp.kiev.ua.

На своей странице в Facebook они показали соответствующее видео дорожного происшествия.

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На нем видно, как на повороте троллейбус немного подбросило. Затем из-под него повалил густой дым. Однако средство сразу не остановилось, продолжило движение.

В Днепре в маршрутного такси №55 на ходу отлетело два задних колеса. В маршрутке находились пассажиры. Внутри находились, как минимум, десять человек, все испугались, но никто не пострадал - повезло.

Глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий заявил, что маршрутка накануне прошла очередной техконтроль, и никаких проблем не было обнаружено.

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