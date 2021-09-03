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пятница, 03 сентября 2021 13:04

В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
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Фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua/

Завтра, 4 сентября, в столице заработает новый пункт Covid-вакцинации в ТЦ "Эпицентр" на просп. Петра Григоренко, 40.

Об этом сообщила пресс-служба Дарницкой райгосадминистрации.

"Вакцинация будет проводиться всем желающим препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Поочередно и по предварительной записи", - говорится в сообщении.

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В выходные пункт вакцинации в "Эпицентре" будет работать с 11:00 до 17:00. В будние дни с 13:00 до 18:30. С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me.

Новый пункт вакцинации 4 сентября заработает и в Оболонском районе столицы - ТЦ "Эпицентр" на просп. Степана Бандеры, 11.

За последние сутки в Украине обнаружили 2693 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

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