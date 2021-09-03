Коронавирус атакует Киев: что с другими регионами

За последние сутки в Украине обнаружили 2693 новых больных коронавирусом. Из них детей – 171, медработников – 40.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 293 541 человек. Умерли 53 922 пациента, из них 45 – за последние сутки. Выздоровели 2 210 866 человек, за последние сутки – 1112, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 52 375 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 23 538, ИФА – 7 305. Также сделали 21 532 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 321 случай;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 191 случай;
Донецкая область - 157 случаев;
Житомирская область - 67 случаев;
Закарпатская область - 30 случаев;
Запорожская область - 117 случаев;
Ивано-Франковская область - 85 случаев;
Киевская область - 115 случаев;
Кировоградская область - 9 случаев;
Луганская область - 90 случаев;
Львовская область - 213 случаев;
Николаевская область - 42 случая;
Одесская область - 236 случаев;
Полтавская область - 28 случаев;
Ровенская область - 53 случая;
Сумская область - 71 случай;
Тернопольская область - 71 случай;
Харьковская область - 231 случай;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 104 случая;
Черкасская область - 50 случаев;
Черновицкая область - 164 случая;
Черниговская область - 52 случая.
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США предоставят Украине инновационные лекарственные препараты против коронавируса. Помощь назначили в рамках партнерства с американским правительством. Доставят лекарства в ближайшее время. Гуманитарную помощь развезут в регионы с участием благотворительных фондов. Стоимость препаратов оценивают почти в $20 млн.
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