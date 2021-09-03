Коронавирус атакует Киев: что с другими регионами

Всего в Украине провели более 12 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2693 новых больных коронавирусом. Из них детей – 171, медработников – 40.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 293 541 человек. Умерли 53 922 пациента, из них 45 – за последние сутки. Выздоровели 2 210 866 человек, за последние сутки – 1112, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 52 375 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 23 538, ИФА – 7 305. Также сделали 21 532 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 321 случай;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 191 случай;

Донецкая область - 157 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 30 случаев;

Запорожская область - 117 случаев;

Ивано-Франковская область - 85 случаев;

Киевская область - 115 случаев;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 90 случаев;

Львовская область - 213 случаев;

Николаевская область - 42 случая;

Одесская область - 236 случаев;

Полтавская область - 28 случаев;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 71 случай;

Тернопольская область - 71 случай;

Харьковская область - 231 случай;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 104 случая;

Черкасская область - 50 случаев;

Черновицкая область - 164 случая;

Черниговская область - 52 случая.

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