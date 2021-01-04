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В столичных маршрутках снова отложили запуск э-билетов

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В столичных маршрутках снова отложили запуск э-билетов
Внедрение электронного билета в маршрутках снова отложили. Фото: kiev.vgorode.ua

Внедрение электронной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева отложили еще на полгода.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №2079 от 30 декабря 2020 года.

В соответствии с приказом Департамента транспортной инфраструктуры, все перевозчики, независимо от формы собственности, работающие в Киеве на городских автобусных маршрутах, в частности в режиме маршрутных такси, должны были ввести э-билеты с 1 июля 2020 года.

Отсрочили введение до конца 2020-го. Теперь переход на электронный билет в маршрутках перенесли с 1 января 2021-го на 1 июля этого же года.

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Целью внедрения э-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшения оборота наличности на транспортных предприятиях, учет пассажиров, в том числе и льготных категорий, для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам.

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Дата
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