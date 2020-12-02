В столичном ТРЦ женщина высыпала наркотики и нюхала возле посетителей

Вчера вечером, 1 декабря, в торговом центре на ул. Декабристов в Киеве женщина публично употребляла вещества, похожие на наркотические.

Полицейские приехали на вызов касательно драке в ТЦ, но конфликт стороны уладили самостоятельно, сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Патрульные как раз собирались выходить из помещения, когда их внимание привлекла женщина. Гражданка сидела за столиком и, несмотря на присутствие других людей, нюхала со столика белый порошок. У женщины также был с собой пакетик с таким же белым веществом", - говорится в сообщении.

На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик.

Патрульные задержали ее и вызвали на место следственно-оперативную группу.

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В Киеве на Троещине прохожие заметили родителей, которые возле ребенка делали наркотические инъекции на улице. Ребенок в то время спал. Не помешали ему и громкие крики прохожих.