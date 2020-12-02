В столичном ТРЦ женщина высыпала наркотики и нюхала возле посетителей

Вчера вечером, 1 декабря, в торговом центре на ул. Декабристов в Киеве женщина публично употребляла вещества, похожие на наркотические.
Полицейские приехали на вызов касательно драке в ТЦ, но конфликт стороны уладили самостоятельно, сообщила патрульная полиция города.
"Патрульные как раз собирались выходить из помещения, когда их внимание привлекла женщина. Гражданка сидела за столиком и, несмотря на присутствие других людей, нюхала со столика белый порошок. У женщины также был с собой пакетик с таким же белым веществом", - говорится в сообщении.
На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик.
Патрульные задержали ее и вызвали на место следственно-оперативную группу.
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В Киеве на Троещине прохожие заметили родителей, которые возле ребенка делали наркотические инъекции на улице. Ребенок в то время спал. Не помешали ему и громкие крики прохожих.
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