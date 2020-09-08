Родители кололись наркотиками возле ребенка на улице

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В Киеве на Троещине прохожие заметили родителей, которые возле ребенка, вероятно, делали наркотические инъекции на улице. Ребенок в то время спал. Не помешали ему и громкие крики прохожих.

Видео инцидента появилось на странице в Facebook "Киев Оперативный".

Видео сняли 2 прохожих, которые заметив родителей подошли и спросили, чем они занимаются. Пара уверяла, что просто отдыхает. Рядом на одеяле с ними лежали шприцы. Женщина утверждала, что делает себе инъекции антибиотиков. Но забинтованы ноги женщины в язвах заставили комментаторов предположить, что это последствия употребления наркотика дезоморфина.

"Дезоморфин, уже ножки начали гнить. Недолго осталось", - написали пользователи сети.





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В Киеве на улице Гетьмана обнаружили такси марки Renault, за рулем которого был пьяный водитель. Выяснилось, что он был под действием наркотиков. По словам очевидцев, мужчина кололся не один, а вместе с пассажиром.