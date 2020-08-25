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вторник, 25 августа 2020 03:02

Водитель такси и пассажир обкололися наркотиками в салоне автомобиля

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Водитель такси и пассажир обкололися наркотиками в салоне автомобиля
Водитель службы такси употреблял наркотики вместе с пассажиром. Фото: Фейсбук

В Киеве на улице Гетьмана обнаружили такси марки Renault, за рулем которого был пьяный водитель. Выяснилось, что он был под действием наркотиков. По словам очевидцев, мужчина кололся не один, а вместе с пассажиром.

Последнего не нашли. Он ушел до приезда инспекторов.

Водитель отказался пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения, к тому же не имел при себе водительского удостоверения. Патрульные составили протокол. Из комментариев стало известно, что такси, за рулем которого был водитель-нарушитель, принадлежит компании "Bolt", которая уже отреагировала на инцидент и прокомментировала. Мы твердо убеждены в том, что такой безответственности не место в нашем обществе. Правила дорожного движения являются обязательными для всех, - говорится в сообщении.

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Правоохранителям пообещали предоставить всю необходимую информацию и всесторонне способствовать расследованию. В компании отметили, что водители являются независимыми партнерами и используют платформу для предоставления своих услуг.

В Бердянске Запорожской области пограничника задержали на распространении наркотиков среди сослуживцев.

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