В столичном магазине запретили продавать презервативы

Запрет заметили в одном из магазинов. Фото: facebook.com/leonid.barats

В одном из столичных магазинов запретили продавать презервативы.

Стеллаж с ними заклеили лентами, сообщил пресс-секретарь Еврейской общины города Киева Леонид Барац в Facebook.

"Кажется, правительство слишком буквально восприняло слова президента, сказанные во время весеннего локдауна. Он тогда сказал, что нам всем есть чем заниматься на карантине - увеличивать населения Украины", - написал он.

Магазин таким образом решил присоединиться к соблюдению карантина.

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"В иудаизме, кстати, контрацепция не запрещена, но и не приветствуется, хотя самое главное - забота о физическом и психологическом здоровье женщины. Однако, "плодитесь и размножайтесь" - одна из главных заповедей", - добавил Барац.

Покупку некоторых товаров на время карантина решили ограничить, чтобы уменьшить количество контактов. Об этом на брифинге 9 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.